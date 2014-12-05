Pınar Selek için yine müebbet hapis istemi

Daha önce mahkeme tarafından iki kez beraat yönünde karar verilen ve son olarakta Yargıtay tarafından müebbet hapis cezası bozulan(11 Haziran 2014) Pınar Selek hakkındaki "Mısır çarşısı" patlamasına ilişkin davada savcı, mütalaasında Selek'in bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk katılmazken Selek'i aralarında babası Alp Selek ile kardeşi Seyda Selek'in de olduğu 20 avukat temsil etti. Duruşmada, Savcı Yılmaz Kıstı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Daha önce verilen mütalaaları ve kararın gerekçelerini tekrarladığını belirten Savcı, “Her iki sanığın terör örgütü üyesi olarak üyesi oldukları terör örgütünün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda 9 Temmuz 1998 tarihinde Mısır Çarşısı'ndaki Ünlüoğlu büfesine bomba yerleştirmek ve bu bombayı patlamak suretiyle 7 kişinin ölümüne 127 kişinin yaralanmasına neden olmak, bu şekilde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemle bulunmak suçunu işlediklerini" belirtti. Savcı, her iki sanığın da “Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin istiklalini veya birliğini bozmaya veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

19 Aralık'ta savunma yapacaklar

Selek'in avukatı Bahri Belen, “ Mahkeme bundan önce 3 kez beraat yönünde karar vermiştir. Ancak heyet değişikliği döneminde başkanın muhalefetine rağmen sanıkların cezalandırılması yönüne gidilmiştir. Ayrıntılı olarak savunmamızı hazırlamamız için tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 19 Aralık saat 10.00'a erteledi.

Geçen duruşma yakalama kararı kaldırıldı

Geçtiğimiz duruşmada mahkeme , suçun vasıf ve mahiyeti, Yargıtay bozma ilamı, mevcut delil durumu göz önüne alınarak Selek hakkında İstanbul kapatılan 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına hükmetmişti.

Yargıtay davayı bozdu

Selek yargılandığı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Dosya Yargıtay'a gönderildi ve Yargıtay esasa girmeden dosyayı usulen bozdu. Bu arada da davanın görüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yasal değişiklikle kapatıldı ve dosya İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.