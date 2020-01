Pınar Selek 'Boğaz'ın Evi'ni tanıttı

İstanbul Mısır Çarşısı sanığı Pınar Selek yeni kitabı 'Boğaz'ın Evi'ni' Strasbourg'da tanıttı.

La Librairie Quai des Brumes kitap evinde tanıtımı yapılan kitaba Fransızlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun ilgiden memnun kalan Pınar Selek ve kitapevinin sahibi Olivier Potronnat tanıtıma ilgi gösteren davetlilere teşekkür etti.

Hürriyet.com'un haberine göre, kitabından bölümler okuyan Selek İstanbul ve semtlerini okuyucularıyla paylaşarak “İstanbul'un her semti ayrı yaşar, nabzı farklıdır. Ayrı yerlerde benzer hikayeler yaşıyoruz aşk, yaşam, hayat, özgürlük, paylaşım her yerde başka şekillerde ama aynı içerikli. Romanım beni çok mutlu kıldı. Edebiyat çalışmam sürgün acımı hafifletti. Edebiyat beni mutlu etti, her yeni karşılaşmam beni daha da mutlu ediyor” diye konuştu.

Pınar Selek, romanında ihtilal döneminde baskı altında kalan Hasan, Salih, Elif ve Sema'nın yaşam öyküleri anlattı. Pınar Selek kitabının ve çalışmalarının tanıtımını yapmak için Strasbourg Basın Kulübü, Mulhouse, Paris, Nice, Lyon ve diğer kentlerde bulunan kitap evleri tarafından davet ediliyor.