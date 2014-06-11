Pınar Selek: Adalet çoktan tükenmişti, sadece mağduriyet bitti

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 16 yıldır süren davada, sosyolog Pınar Selek'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Pınar Selek "Olması gereken oldu. Adaletin gereği buydu. Mutluyum ama bu son değil, dava bitmedi, mücadeleye devam" dedi.

Haberi Fransa’nın Lyon kentinde kız kardeşinden alan Pınar Selek’in kararı aldıktan sonraki ilk sözü, “İstanbul’u çok özledim. Eninde sonunda ülkeme döneceğim. Ülkem beni, ben ülkemi, biz birbirimizi çok seviyoruz. Kavuşmamız lazım. Babamı, kardeşimi ve dostlarımı çok özledim” dedi.

Kararı kız kardeşinden alınca büyük bir sevinç yaşayan Pınar Selek’in, telefonu kapatır kapatmaz ilk sözü “İstanbul’u çok özledim” oldu. Karara sevindiğini ancak bunun büyük bir zafer olmadığını vurgulayan Selek, “Bu karar aslında beklenen, olması gereken bir karar. Doğal olanı buydu. Uzun zamandır adaletin gerçekleşmesi için bekledim. Neden bu işkenceyi çektim anlamıyorum. Başından beri her şey belliydi aslında. Üstelik henüz bitmiş de değil. Ama inanıyorum ki adalet eninde sonunda yerini bulacak” dedi.

Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından davanın sona ermediğini belirten Selek, “Şimdi dava yerel mahkemede yeniden görülecek. Hukuk mücadelemiz devam edecek. Elbette bu karar bizim yıllardır, sabırla sürdürdüğümüz mücadelenin kazanımı” dedi.

Hürriyet'ten Arzu Çakır Morin'e konuşan Selek, Türkiye’de ve Fransa’da kendisiyle beraber mücadele edenlere teşekkür ederek, “16 yıldır beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma avukatlarıma her kesimden insana teşekkür ediyorum. İnsanlar umutsuzluğa kapılmadı. Bana da umut verdiler. Umut mücadelemiz devam edecek” dedi.

'Adalet çoktan tükenmişti, sadece mağduriyet bitti'

Hürriyet’in “Nasıl hissediyorsunuz, geciken adalet mi?” sorusuna Selek, “Bu davada adalet sözü çoktan tükenmişti. Yıllardır adalet olmadığı ortadaydı. Karar bir zafer değil ama mağduriyet ortadan kalktı. Eninde sonunda haklı olan kazanacak. Türkiye’de pek çok haksızlık oluyor. Biz mücadele, sabır ve kararlılığımızın sonunda önemli bir aşama kaydettik. Umarım bu Türkiye’de haksızlığa uğrayanlara da umut verir. Eğer sabırla mücadele ederseniz sonunda kazanıyorsunuz” dedi.

'Bana denizi verebilir misiniz?'

Fransa’da sürgünde olmadığını da dile getiren Selek, “Türkiye, Fransa, Almanya, bütün dünya benim ülkem. Ama Türkiye’yi çok özledim. İstanbul’u çok özledim. Denizi özledim. Eninde sonunda ülkeme döneceğim. Ülkem beni, ben ülkemi, biz birbirimizi çok seviyoruz. Kavuşmamız lazım” dedi.

Bu sırada kafedeki garsonun “Ne arzu ederdiniz ?” sorusuna Pınar Selek, “Denizi arzu ederdim. Bana denizi verebilir misiniz? Çok özledim İstanbul’un denizini” diye yanıt verdi. Pınar Selek’i destekleme komitesi üyesi kadınlar da Pınar Selek’i karar gününde yalnız bırakmadı. Komite üyesi bir grup genç, Selek’in kararı açıklamasının ardından, yeni uyanan ve işine gitmekte olan Lyon sakinlerinin doldurduğu sokakta, çığlık ve alkışlarla kararı kutladılar.