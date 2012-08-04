Pınar Saka: Federasyon Başkanı beni tehdit etti

Londra Olimpiyat Oyunları’nda bayanlar 400 metre ilk tur seçmelerinde elenen Milli atletimiz Pınar Saka, koşunun ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelene dek tehdit aldım." dedi.



Londra Olimpiyat Oyunları'nda Milli atletimiz Pınar Saka, bayanlar 400 metre ilk tur seçmelerinde 52.38'le genel klasmanda 25. sırada yer aldı ve elendi.

Koşunun ardından açıklamalarda bulunan Saka, "Burada 18 derecede ve yağmurda koşmak zorunda kaldım. Elimden geleni yaptım. Daha iyi derece olabilir miydi, evet; ancak yaşadıklarım beni olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Milli Takım'ımıza A barajını geçmiş 3 sporcu veren antrenörünün Londra'ya akredite edilmediğine dikkati çeken Saka, "Yel değirmenleriyle adeta savaştım. Antrenörümün yanımda olmasını istedim. Ancak bana bu konuya karışmamam gerektiğini söylediler. Başbakan'ımızın verdiği iftara, isyanımdan dolayı davet edilmedim. Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, bana yemeğe gelmememi söyledi. Buna rağmen gittim.'' dedi.

Türkiye'ye dönünce muhtemelen ceza kuruluna sevk edileceğini belirten tecrübeli isim, "Bana nasıl bir kılıf bularak ceza verecekler merak ediyorum. Resmen tehdit edildim. Ben doğru bildiklerimi dile getirmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Federasyon Başkanı Mehmet Terzi ise Pınar Saka ile aralarında sporcunun anlattığı gibi bir hadisenin yaşanmadığını kaydetti.