-Pınar Kup'ın sahibi Galatasaray İZMİR (A.A) - 18.09.2011 - Basketbolda, İzmir'de düzenlenen Pınar Cup'ın son maçında Pınar Karşıyaka, Alman temsilcisi Alba Berlin'e 87-78 yenildi. Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 22-18 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde ikinci periyotta Weaver'la etkili olan Alba Berlin, devreyi 45-41 önde bitirdi. Üçüncü periyodu 70-59 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 87-78 mağlup ayrıldı. -TURNUVA SONA ERDİ- 4 takımın katılımıyla yapılan turnuvayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray birinci olurken, Alman temsilcisi Alba Berlin ikinci, Pınar Karşıyaka ise üçüncü oldu. Pınar Karşıyaka-Alba Berlin maçının ardından yapılan ödül töreninde, Galatasaray'ın ödülünü Galatasaraylı Furkan Aldemir, Pınar Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı'dan aldı. Alba Berlin'in ödülünü Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Özgür Aris, Pınar Karşıyaka'nın ödülünü ise Pınar Karşıyaka Basın Sözcüsü Tamer Ustaoğlu verdi. Turnuvanın en fazla ribaund alan oyuncusu Pınar Karşıyaka'dan İlkan Karaman'a, en fazla sayı atan KK Buducnost'tan Nikola Vucevic'e ve en değerli oyuncusu Galatasaray'dan Jamon Lucas'a ödülleri verildi.