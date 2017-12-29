T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sakarya BŞB

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde haftalarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste Muratbey Uşak ve Beşiktaş galibiyetleriyle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 2017 yılının son maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol deplasmanına çıkacak

29 Aralık 2017 14:15

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde haftalarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste Muratbey Uşak ve Beşiktaş galibiyetleriyle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 2017 yılının son maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol deplasmanına çıkacak.
Sakarya Spor Salonu\'nda oynanacak mücadele saat 13.00\'te başlayacak. Transfer yasağını Yaşar Holding\'in desteğiyle kaldırdıktan sonra 2 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Kaf-Kaf, 12 maçta 4 galibiyet aldı. Sakarya temsilcisi ise 7 galibiyetle Play-Off barajında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiMuratbey UşakBeşiktaşPınar KarşıyakaSakarya Büyükşehir BasketbolSakarya Spor SalonuTransferYaşar HoldingKafKafSakaryaPlayOff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24