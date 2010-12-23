-PINAR KARŞIYAKA'DAN CEZA TEPKİSİ İZMİR (A.A) - 23.12.2010 - Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çalışkan, Apoel-Pınar Karşıyaka maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle FIBA'nın Rum takımına 3 maç seyircisiz oynama cezası vermesini, "Gülünç, ayıp ve utanç verici" olarak niteledi. Çalışkan, yaptığı açıklamada, cezayı öğrendiğinde "derin hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi. Uğradıkları saldırıya ve tüm yaşananlara rağmen cezanın bu denli az olmasının "Türkiye'ye bakış açısındaki çarpıklığı" ortaya koyduğunu savunan Çalışkan, şunları kaydetti: "Herhalde bizden bir kişi ölmüş olsa 6 maç seyircisiz oynama ve 80 bin avro para cezası vereceklerdi. Komedi ve ayıp. Bu kadar aleni bir olayda böyle gülünç bir ceza açıklanmasını utanç verici buluyorum. Saldıranlara 'geri zekalılar' diyen kendi cumhurbaşkanlarının bu sözleri bile bana göre daha ağır bir ceza. Şu durumda FIBA'nın verdiği cezaya cumhurbaşkanları itiraz edecektir, 'az verdiniz' diye." FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası'nda önceki akşam Kıbrıs Rum kesiminde yapılan Apoel-Pınar Karşıyaka maçının ardından Apoel taraftarları sahaya girmiş ve Türk kafilesine saldırmıştı. Kafile, salondan polis yardımıyla çıkarılabilmişti.