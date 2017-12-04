Pınar Karşıyaka'da yasak kalkıyor

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'da transfer yasağının kaldırılacağı öğrenildi.

Ligde düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılılara sponsor olan Yaşar Holding\'in yasağı kaldırıp takıma takviye yapılması için gerekli finansmanı sağladığı belirtildi. Karşıyaka eski basketbolcularına yaklaşık 1.8 milyon TL ödeme yaparak transfer tahtasını açacak. İzmir temsilcisi ekonomik sorunlar nedeniyle ligde 4 yabancıyla mücadele eden tek takım konumunda.



