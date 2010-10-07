-PINAR KARŞIYAKA TUR ATLADI İZMİR (A.A) - 06.10.2010 - FIBA Erkekler Eurochallenge Kupası eleme turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Hollanda temsilcisi Leiden Basketball'u 77-63 yenerek tur atladı ve gruplara yükseldi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikası 6-4, ilk periyodu da 16-15 Pınar Karşıyaka üstünlüğü ile geçildi. Bu bölümde evsahibi ekip Stanojevic ve Birkan ile etkili olurken, Hollanda temsilcisi Mc Ghee ve Bekkering ile rakibine karşılık verdi. Maçın ikinci periyoduna hızlı başlayan konuk takım, Smith ve Bekkering'in peş peşe kazandırdığı sayılarla üstünlüğü ele aldı ve 13. dakikayı 22-16 önde geçti. Ancak kısa sürede toparlanan Pınar Karşıyaka, Eldridge'nin basketleriyle 15. dakikada skoru eşitledi: 33-33. Kalan bölümde Stanojevic ve Eldridge ile sayılar bulmaya devam eden yeşil kırmızılılar devreyi 38-32 üstün tamamladı. 3. periyotta etkili savunmasıyla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Pınar Karşıyaka, hücumda da Eldridge, Stanojevic ve Holston'un sayılarıyla arayı açtı. 25. dakikayı 51-36 önde geçen yeşil kırmızılılar, periyodu da 58-42 önde bitirdi. Hollanda temsilcisi bu bölümde Boxley'in sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, direnci düşen rakibi karşısında zorlanmadan sonuca gitmeyi başardı. Bu bölümde yeşil kırmızılılar Reha, Furkan ve Eldridge ile sayılar bulurken, konuk ekip Boxley ve Smith ile etkili olmaya çalıştı. Müsabakayı 77-63 kazanan yeşil kırmızılı ekip rakibini eleyerek (G) grubunda mücadele etmeye hak kazandı. Hollanda'daki ilk maçı da 87-65 Pınar Kaşıyaka kazanmıştı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Enrico Sabbeta (İtalya) xx, Dimitar Golganov (Bulgaristan) xx, Ognjen Jokic (Karadağ) xx Pınar Karşıyaka: Holston xxx 8, Eldridge xxxx 20, Alper xxx 3, Furkan xxx 11, Stanojevic xxx 12, Reha xxx 9, Birkan xxx 10, Sneed xx 3, Ahmet xx 1, Uluğ xx Leiden Basketball: Jackson xx 8, Boxley xx 14, Mc Ghee x 6, Bekkering xx 14, Smith xx 14, Anderson xx 3, De Jong x 2, Robinson x, Breel x 2 1. Periyot: 16-15 Devre: 38-32 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. Periyot: 58-42