-PINAR KARŞIYAKA TAKIMI OYUNCULARI OTELE DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Kıbrıs Rum Kesimi'nde FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Apoel ile karşılaşmasının ardından saldırıya uğrayan Pınar Karşıyaka takımı oyuncularının güvenli bir şekilde kaldığı otele döndüğü ve bugün Yunanistan'a gideceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, olayın hemen ardından sporcuların güvenliği için Kıbrıs'taki BM Barış Gücü ile temasa geçti. Türk sporcular polis korteji eşliğinde kaldıkları otele götürüldü, otelde güvenlik önlemleri alındı. Sporcuların, bugün erken saatlerde otelden hareket ederek Atina'ya gideceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, olayların başından itibaren Pınar Karşıyaka takımının menajeri ile de temasa geçildi. Menajer Nihat Mala'yı, çeşitli Türk yetkililerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, BM nezdindeki temasların sürdürüldüğünü ve gerekli önemlerin alındığını aktardı. Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan maçta olaylar çıkmış, Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, yaptığı açıklamada, Spor Salonu'nda oynanan maçın bitimiyle taraftarların saldırısına uğradıklarını, soyunma odası koridorlarında da devam eden olaylar sırasında gaz bombası atıldığını, taş ve sopalarla saldırıldığını söylemişti.