Pınar Karşıyaka son maçına çıkıyor

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son haftalardaki performansıyla ligi 10\'uncu sırada tamamlayıp yeni sezonda yine Avrupa arenasında yer almayı garantileyen Pınar Karşıyaka, sezonun finalini yarın evinde yapacak. Kaf-Kaf, kendisi için sezonun son maçında Banvit\'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda saat 13.00\'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.

Anneler Günü\'ne denk gelen karşılaşmada salona annesiyle birlikte gelen taraftarlar 1 hediye bilet kazanacak. Ligde son 9 maçtan 6 galibiyet çıkaran Kaf-Kaf, 29. haftayı 12, Play-Off oynamaya hazırlanan Banvit ise 17 galibiyetle geçti.