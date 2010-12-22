-PINAR KARŞIYAKA KIBRIS RUM KESİMİNE YENİLDİ İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'ndan lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apoel'e 82-80 yenildi. Nicosia Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sakat Furkan Aldemir'in yanı sıra Andre Smith'ten yoksun çıkan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 21-20 geride tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip, bir ara 30-22 geriye düştüğü ikinci periyodu da 39-35 geride bitirdi. Rakibi karşısında 3. periyotta etkili olan Pınar Karşıyaka, bu periyodu 61-60 üstün tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 82-80 mağlup ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da David Holston'un 25, Uluğ ve Stanojevic'in 14'er sayıları galibiyet için yeterli olmadı. Kupada son 16 takımın arasına kalmayı daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka'nın bir üst turdaki rakipleri bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. -MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI- Bu arada, maçın ardından olaylar çıktığı bildirildi. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, yaptığı açıklamada, Nicosia Spor Salonu'nda oynanan maçın bitimiyle taraftarların saldırısına uğradıklarını, soyunma odası koridorlarında da devam eden olaylar sırasında gaz bombası atıldığını, taş ve sopalarla saldırıldığını söyledi. Kafiledeki bazı kişilerde yaranmaların olduğunu ifade eden Mala, güvenlik nedeniyle soyunma odasındaki bekleyişlerinin devam ettiğini kaydetti.