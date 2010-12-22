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Spor

PINAR KARŞIYAKA KIBRIS RUM KESİMİ'NDEN AYRILDI İZMİR (A.A)

22 Aralık 2010 12:04

-PINAR KARŞIYAKA KIBRIS RUM KESİMİ'NDEN AYRILDI İZMİR (A.A) - 22.12.2010 - Basketbol FIBA Erkekler EuroChallenge (G) Kupası'nda dün Apoel ile yaptığı maçtan sonra saldırıya uğrayan Pınar Karşıyaka takımı, Kıbrıs Rum Kesimi'nden ayrıldı. Pınar Karşıyaka Basketbol Şubesi Sorumlusu Nazım Torbaoğlu, Pınar Karşıyaka kafilesinin havayoluyla Atina'ya hareket ettiğini, kafilenin Atina'dan saat 13.05'teki uçakla İzmir'e geleceğini bildirdi. Öte yandan, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, taraftarlar, Pınar Karşıyaka kafilesini karşılamaya çağrıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde art arda yaşadığımız büyük üzüntülerin ve stresin ardından, dün akşam Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşanan olaylar nedeniyle mahsur kalan takımımızı karşılamak üzere tüm Karşıyakalıları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na davet ediyoruz. Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı ve Karşıyakalıların tek yumruk olduğunu göstermek adına, saat 13.45 sularında alana iniş yapması beklenen takımımızı karşılamak üzere saat 13.00'te Karşıyaka İskele'de taraftar konvoyu oluşturulacaktır.''

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