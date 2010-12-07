-PINAR KARŞIYAKA İLK YENİLGİSİNİ ALDI ZADAR (A.A) - 07.12.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nun 4. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda BC Zadar'a 82-77 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya Furkan'ın basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, rakibinin yakaladığı 9-0'lık seriyle 4. dakika içinde 9-2 geriye düştü. Smith ve Furkan'ın sayılarıyla aradaki farkı kapatmaya çalışan Pınar Karşıyaka önünde periyodun son 2 dakikasına 21-13 önde giren BC Zadar, Vladovic ve Marcinkovic'in sayılarıyla ilk periyodu 26-13 önde bitirdi. İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, ilk periyotla birlikte yakaladığı 16-0'lık seriyle 13. dakika içinde aradaki farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 34-13. 15. dakikada aradaki farkı 25 sayıya kadar çıkaran BC Zadar, devreyi de 49-27 üstün tamamladı. Üçüncü periyoda Furkan ve Ahmet'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakika içinde Smith'in basketiyle aradaki farkı 17 sayıya indirdi: 55-38. Ancak aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen BC Zadar, son 3 dakikasına 62-43 önde girdiği 3. periyodu son saniyede Car'ın 3 sayılık basketiyle 70-48 önde bitirdi. Son periyotta da etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, son 7 dakikaya 77-54 önde girdi. Ancak bu dakikadan sonra rakibi önünde biraz daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Eldridge'in de etkili oyunuyla 38. dakika içinde Holston'un faul atışlarından bulduğu sayılarla aradaki farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-79. Son dakikasına 82-73 BC Zadar'ın üstünlüğüyle girilen karşılaşmada Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 5 sayıya indirmesine rağmen müsabakadan 82-77 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen gruptaki liderliğini sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'deki maçta rakibini 88-81 yendiği için gruptaki olası bir puan eşitliği durumunda rakibini sıralamada geride bırakacak. Salon: Kresimir Cosic Hakemler: Marko Vuckovic x (Slovenya), Marin Mehandijev x (Bulgaristan), Gili Cohen x (İsrail) BC Zadar: Vladovic xxx 12, Car xxx 11, Bilan xx 4, Marcinkovic xx 4, Ivanov xxx 18, Batur xx 8, Tomas xxx 15, Dundovic x, Olivari x, Brown xx 10, Ramljak x Pınar Karşıyaka: Holston xx 13, Birkan xx 13, Alper xx, Smith xx 11, Furkan xx 11, Eldridge xxx 18, Stanojevic xx 6, Ahmet xx 5 1. periyot: 26-13 Devre: 49-27 (BC Zadar lehine) 3. periyot: 70-48