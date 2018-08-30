Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Çınar: “Bu takıma güvenin"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

PINAR Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yeni sezon öncesi kurdukları takımın hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, hem de FIBA Europe Cup\'ta ses getireceğini söyledi. Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı kazanıp ligde 2015 yılında tarihi bir şampiyonluğa ulaştıktan sonra son 2 sezondur Play-Off\'a uzak kalan yeşil-kırmızılılarda Selim Çınar, \"Geçen yıl yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz vardı ama sezon başında mali problemler yaşadık. Kasım ayında transfer yasağını kaldırıp kadroya müdahale edebilsek sezonu daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Sezon içinde isim sponsorumuz Yaşar Holding\'in büyük desteğini aldık. Bu sezon öncesi yönetimin icraatlarıyla sponsorumuzun güveni de arttı. Uzun vadeli bir anlaşmayla potada 20 yıllık birlikteliğimizi sürdüreceğiz\" dedi.

Sezon öncesi tüm lejyonerleri değiştirip 5\'i yabancı 7 takviye yapan Kaf-Kaf\'ta Çınar, \"Takımı ligin en parlak, hırslı antrenörlerinden Özhan Çıvgın\'a emanet ettik. Daha dengeli bir kadro kurduk. Kaliteli, potansiyelli yabancı ve yerlilerimiz var. Sahada kavgacı, armanın hakkını veren, taraftarıyla bütünleşen bir takım olacak. Bizim gücümüz tribünden geliyor. Taraftarımız varken güçlüyüz. Onlarla başarılı olacağız. Ligde 2 yıldır uzak kaldığımız Play-Off\'a iyi bir yerden girmeyi, Avrupa\'da final heyecanı yaşamayı istiyoruz\" diye konuştu. Yeni transferlerinden Campbell\'den vazgeçip Kameron Chatman\'la anlaşan Kaf-Kaf\'ta Çınar, \"Campbell, Chicago\'dan gelirken uçağını kaçırıp bagajını kaybetti. Bu süreç sonrası ABD\'den çıkmak istemediği için transferden vazgeçip hukuki tüm girişimlerde bulunduk. Gelmekten vazgeçtiğine dair yazı aldık. Chatman taraftarımızın seveceği bir isim\" diye konuştu.

A Milli Takım’daki Berk ve yenilerden Sek Henry haricinde tam takım antrenman yaptıklarını söyleyen Çınar, “Sek Henry de ligi sonuçlandıktan sonra takımımıza katılacak. Şu anda orada da iyi bir sezon geçiriyor, imzaladığımız sözleşme şartları takıma katılacağı tarihe göre farklılık gösteriyor\" dedi.

Kadroda altyapı patentli Egemen, Görkem, Berke’nin bulunduğunu hatırlatıp antrenmanlara başladıkları tarihten itibaren geçtiğimiz sezon Basketbol Gençler Ligi takımlarında yer alan 5 oyuncu ve kiralık olarak farklı kulüplerde oynayan 3 ismin takımla çalıştıklarını ifade eden Çınar, “Takım planlamamıza göre bu oyunculardan 3’ü kendisine A takım kadrosunda yer bulacak” diye konuştu. Çınar, Sakarya Büyükşehir Basketbol\'a kiralık giden altyapıdan Alp Karahan\'ın şehir dışında tecrübe kazanmasını istediklerini söyledi.

YENİ YAPILANMA

EGE ve Akdeniz\'in Süper Lig\'deki tek basketbol takımı olan Pınar Karşıyaka, Türkiye\'nin en kapsamlı altyapı organizasyonunu kurmayı hedefliyor. İlk etapta spor okulu ve altyapı sporcusu sayısını artıracaklarını dile getiren Genel Menajer Selim Çınar, \"A takım ve altyapı bağını, idari ve sportif olarak güçlendiriyoruz. Antrenörümüz Özhan Çıvgın, altyapıyla da özel olarak ilgileniyor. Altyapımıza menajer, kişisel gelişim antrenörü ve psikolog dahil ettik. Altyapı antrenörlerimiz, kulüp için Avrupa\'da oyuncu havuzu oluşturacak. Buradaki asıl amaç, sadece oyuncu yetiştirme değil, aynı zamanda antrenör entegrasyonunu sağlayarak, hem aidiyet hem de verimliliği arttırabilmek. Altyapıyı da içine alan yeni projeler zaman içerisinde hayata geçecek. Altyapıya kazandırdığımız yeni arkadaşlarımız, sadece pozisyon doldurmak değil, yeni yapılaşmanın temelini oluşturacak hamleler\" şeklinde konuştu.

18 YILDA HER KADEMEDE ÇALIŞTI

KARŞIYAKA\'da 18. yılını geçirmeye hazırlanan Selim Çınar, üniversite öğrencisi olarak görev yapmaya başladığı kulüpte her kademede çalışıp basamakları tek tek tırmandı. 2001 yılında istatistikçi olarak yeşil-kırmızılılarda göreve başlayan Çınar, tercümanlık, takım menajerliği ve idari menajerlik yaptıktan sonra 2013 yazında genel menajer oldu. 2014 yılında kazanılan tarihi Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 2015\'teki lig şampiyonluğunun mimarlarından olan Çınar, kritik ve stresli görevinde özverisiyle taraftarın gönlüne taht kurdu. Selim Çınar\'ın 2014-15 sezonundaki şampiyonluk kehaneti de gerçek oldu. O sezon Avrupa\'daki PAOK eşleşmesi öncesi Çınar\'ın attığı, \"PAOK ile tarihimizde bir kez 13 Ekim 1986\'da oynadık ve o sezon sonunda ŞAMPİYON olduk. Tarih sana bir şey fısıldıyor, duyuyor musun?\" tweeti sezon sonunda gerçekleşti.



FOTOĞRAFLI