-PINAR KARŞIYAKA EVİNDE GALİP İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Cola Turka'yı 87-84 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını 6-4 önde geçen Pınar Karşıyaka, ilerleyen bölümde etkili bir oyun sergiledi. Marshall'ın üst üste smaç basketlerinin ardından Smith'in 3 sayılık basketiyle 8. dakikaya 13 sayı farkla (21-8) önde giren Pınar Karşıyaka, periyodu 25-15 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında faul atışlarından bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltan Beşiktaş Cola Turka, 15. dakika içinde Ogilvy'in basketiyle farkı 5 sayıya kadar indirdi: 31-36. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 45-35 önde girdiği devreyi Ahmet'in etkili oyunuyla 50-39 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda Furkan, Marshall ve Holston'un basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 27. dakika içinde Stanojevic'in faul atışından bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 65-49. Ancak kalan bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Beşiktaş Cola Turka, Serkan, Kemp ve Chatman'in sayılarıyla aradaki farkı azalttı. Pınar Karşıyaka, Kemp'in 3 sayılık basketine rağmen 3. periyodu 67-64 önde tamamladı. Son periyodun başında Kemp ve Serkan'ın sayılarıyla öne geçen Beşiktaş Cola Turka, Holston ve Stanoejvic'in buna karşılık vermesiyle 77-71 geriye düşmesine rağmen Kemp ve Serkan'ın etkili oyunuyla 38. dakika içinde tekrar öne geçmeyi başardı: 78-77. Son 2 dakikasına 80-80 eşitlikle girilen müsabakada Holston'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin Kemp'in bir hücumu değerlendirememesinin ardından Smith'in faul atışından bulduğu sayılarla maçı 87-84 kazandı. Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Sean Marshall'ın ilk kez forma giydiği müsabakayı, Karşıyaka futbol takımı oyuncuları da izledi. Salon: Karşıyaka Hakemler: Murat Biricik xx, Halil Baldemir xx, Uğur Özen xx Pınar Karşıyaka: Holston xxx 18, Marshall xxx 16, Birkan xxx 13, Smith xxx 18, Furkan xxx 8, Serkan xx, Stanojevic xxx 11, Ahmet xx 3, Alper xx Beşiktaş Cola Turka: Chatman xx 11, Serhat x 2, Kemp xxx 24, Cevher xx 8, Ogilvy xx 11, Serkan xxx 18, Likholitov x 2, Bekir x, Hüseyin x 2, Ignerski xx 6 1. periyot: 25-15 Devre: 50-39 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 67-64