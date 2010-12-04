-PINAR KARŞIYAKA: 116 - BORNOVA BELEDİYESİ: 95 İZMİR (A.A) - 04.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, diğer İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi'ni 116-95 yenerek, 2 haftadan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın başında Bornova Belediyesi sayılar üretirken, Pınar Karşıyaka ise Andre Smith ile etkili oldu. İlk 4 dakikası 11-11 beraber geçilen periyodun son bölümünde daha etkili olan ev sahibi ekip, periyodu 30-20 üstün tamamladı. İkinci periyoda da hızlı başlayan ve 13. dakikada 16 sayılık (41-25) farka ulaşan Pınar Karşıyaka önünde farkı azaltmaya çalışan Bornova Belediyesi'nin bu çabası sonuç vermedi. Periyodun son dakikası içinde 20 sayılık (58-38) farka ulaşan Pınar Karşıyaka, devreyi 58-39 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Holston, Andre Smith ve Alper ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ve aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka, 26. dakika içinde Furkan'ın basketiyle 34 sayılık farka ulaştı: 82-48. Periyodun son 3 dakikasına 86-55 önde giren ev sahibi ekip, periyodu da 91-65 üstün tamamladı. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, son 6 dakikaya 102-74 önde girdi. Son 3,5 dakikaya 110-80 üstün giren Pınar Karşıyaka, son bölümde Türk oyuncularla mücadele etti. Yeşil kırmızılı ekip müsabakadan 116-95 galip ayrıldı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Halil Baldemir xx, Semih Vural xx Pınar Karşıyaka: Birkan xxx 9, Holston xxx 20, Andre Smith xxx 25, Furkan xxx 16, Alper xx 5, Eldridge xxx 24, Staonjevic xx 2, Ahmet xxx 13, Uluğ xx, Serkan xx, Onur Kentli xx 2, Onur Çalban xx Bornova Belediyesi: Francis x 4, Ümit xx 10, Roll xx 21, Tyler Smith xx 33, Soner x 8, Serdar x 4, Nagys x 2, Murat x 9, Pertev x 4 1. periyot: 30-20 Devre: 58-39 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 91-65