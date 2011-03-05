-PINAR KARŞIYAKA: 101 - TÜRK TELEKOM: 86 İZMİR (A.A) - 05.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom'u 101-86 yenen Pınar Karşıyaka, ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, karşılaşmanın en skorer ismi yeşil kırmızılı ekipte 27 sayı atan Smith oldu. Karşılaşmaya Birkan'ın sayılarıyla başlayan ve 3. dakikayı 7-2 önde geçen Pınar Karşıyaka'da, Birkan ve Emre dışındaki oyuncular sayı üretemeyince, Türk Telekom, 7. dakika içinde Becirovic'in basketiyle 11-9 öne geçti. Diğer oyuncuların da devreye girmesinin ardından 10-0'lık bir seri yakalayan ev sahibi ekip, son dakikasına 22-13 önde girdiği ilk periyodu, 22-17 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında etkili olan ve 14. dakika içinde 27-26 öne geçen Türk Telekom önünde toparlanan Pınar Karşıyaka, Holston ve Smith'le etkili olurken, Alper'in basketiyle 18. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: 39-31. Rakibine sayı şansı tanımayan yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 48-32 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Smith'in basketiyle başlayan ve aradaki farkı 18 sayıya çıkaran (50-32) Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'un farkı azaltma çabasına rağmen 26. dakikada Eldridge'in 3 sayılık basketiyle 23 sayılık farka ulaştı: 64-41. Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 70-53 önde girdiği periyodu 75-57 üstün tamamladı. Son periyoda Ceyhun'un sayılarıyla başlayan konuk ekibe, Smith'le cevap veren Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 90-67 önde girdi. Furkan ve Holston'un basketleriyle son 2 dakikaya 96-76 önde giren yeşil kırmızılı ekip, karşılaşmayı 101-86 galip tamamladı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Rüştü Nuran xx, İsmail Aydın xx, Ozan Çakar xx Pınar Karşıyaka: Holston xxx 12, Birkan xxx 16, Eldridge xxx 20, Smith xxx 27, Emre xx 2, Stanojevic xx 8, Ahmet xx 6, Furkan xx 6, Alper xx 4 Türk Telekom: Mehmet xx 2, Becirovic xxx 19, Ceyhun xxx 20, Wesson xx 8, Stiemsma xx 6, Randle xx 17, Rasim x 3, Adem x, Jagla x 2, Yunus x 2, Can x 7 1. periyot: 22-17 Devre: 48-32 3. periyot: 75-57