Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı, mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılmayı talep etti

Muğla'da 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, 9 Kasım günü hakim karşısına çıkacak. Sanık avukatlarının Cemal Metin Avcı’nın duruşmaya tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı katılması yönündeki talebine Pınar Gültekin’in avukatı itiraz etti.

Sanık Cemal Metin Avcı hakkında "Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Kasım tarihinde yapılacak duruşma öncesi, müracaatta bulunan Pınar Gültekin’in avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir, mahkemeye sunduğu dilekçede, “Sayın mahkemenizce 09.10.2020 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile sanık Cemal Metin Avcı’nın duruşma günü saatinde mahkemenizin huzurunda hazır edilmesi için Afyonkarahisar 2. Nolu T tipi Kapalı Cezaevi infaz kurumuna müzekkere yazılmasına oy birliği ile karar verilmişti. Sanık müdafileri tarafından 15.10.2020 tarihinde mahkemenize başvurarak bu kararın geri alınması ve sanığın duruşmaya SEGBİS vasıtası ile katılması talep edilmiştir. Bu talebin mahkemenizce reddine karar verilmesi gerekir” diyerek sanığın mahkeme huzurundan kaçırılmak istendiğini, sanığın duruşmada hazır bulunmasının zorunlu olduğunu, kadına şiddet ve cinayet davalarında hiçbir tanığa böyle bir ayrıcalık tanınmadığı gerekçelerini öne sürerek, sanık Cemal Metin Avcı’nın müdafilerinin sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Avcı, “Canavarca hisle, eziyet çektirerek” öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkacak ve yargılaması başlayacak. (İHA)

Ne olmuştu?

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Muğla'da yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kadının eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, delillerin ardından, bir süre önce ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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