Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın eşi boşanma davası açtı

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Eda Avcı'nın avukatı müvekkilinin boşanma davası açtığı bildirdi.

Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden, yaşanan sürece ilişkin yaptığı yaptığı açıklamada "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkilerinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.