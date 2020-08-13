Pınar Gültekin'in arkadaşı: AVM'de güvenlik kamerası görüntülerindeki kişi ben değilim

Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in yakın arkadaşı Ceren T. ilk kez konuştu. Pınar’a ulaşamayınca şüphelenip katil zanlısı Cemal Metin Avcı’yı aradığını belirten Ceren, "Pınar’dan haberin var mı? diye sordum. Sesi titriyordu" dedi. Muğla'da AVM'de güvenlik kamerası görüntülerinde Pınar Gültekin'in son görüntülendiği kişinin kendisi olmadığını söyleyen Ceren T., "azı gazetelerde katilin iş yerinde çalıştığım yazıldı. Bu bilgi de doğru değil. Mağdur oldum" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve cesedi yakıldıktan sonra varile içinde ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) yakın arkadaşı Ceren T., Pınar'ın kaybolmasının ardından yaptığı ihbarı ve onun ölümü sonrasında yaşadıklarını anlattı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Pınar'la kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da mesajlaştığını anlatan Ceren T. şunları anlattı:

"İçime kurt düştü"

"Pınar sosyal medyayı çok aktif kullanan biriydi. Kaybolduğu gün sosyal medyada yaptığım paylaşımı 1 gün boyunca beğenmeyince içime bir kurt düştü. Aradım telefonu kapalıydı. Görüşebileceği tüm arkadaşlarına tek tek yazdım ve kimsenin ulaşamadığını öğrenince en son kız kardeşine ulaştım. Onlar da ulaşamadıklarını söylediler. Jandarmaya haber verdik.

Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla Cemal'in numarasını buldum ve aradım. 'Cemal merhaba ben Ceren, Pınar'ın arkadaşıyım' deyince çok şaşırdı. Telefonda sesi titriyordu. 'Pınar'a 2 gündür ulaşamıyoruz bir bilgin var mı' dedim. 'Hayır nereden bileyim' dedi. Ben de 'Tamam biz jandarmaya haber verdik zaten' deyip kapattım.

"Yanındaki kişi ben değildim"

Muğla'da AVM'de güvenlik kamerası görüntülerinde Pınar'ın son görüntülendiği kişi ben değilim. Bazı gazetelerde katilin iş yerinde çalıştığım yazıldı. Bu bilgi de doğru değil. Mağdur oldum. Savcılıkta ifade vermek durumunda kaldım."