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Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın barındaki 'katil' yazısı gazeteyle kapatıldı

27 Temmuz 2020 09:50

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın 'Cüce' isimli barı kapatıldı. Dün barın duvarına yazılan 'katil' yazısı gazete kâğıdıyla kapatıldı. 

Gültekin'in ailesi 16 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunmuştu. Avcı, 5 gün sonra Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etmişti.Avcı,  ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı. 

TIKLAYIN | Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın mekanı kapandı, duvarına ‘katil’ yazıldı

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