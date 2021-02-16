Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı'nın dün tahliye edilmesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Avcı cinayete yardımcı olmakla suçlanıyordu.
Muğla'da bir bağ evinde vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinin 3. duruşması dün görülmüştü. Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmiş, bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelenmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın tahliye edilmesine itiraz etti.
TIKLAYIN - Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi