T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

16 Şubat 2021 19:21

Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı'nın dün tahliye edilmesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Avcı cinayete yardımcı olmakla suçlanıyordu. 

Muğla'da bir bağ evinde vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinin 3. duruşması dün görülmüştü. Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmiş, bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelenmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın tahliye edilmesine itiraz etti.

TIKLAYIN - Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

 
Mertcan AvcıPınar GültekinMertcan Avcı tahliyePınar Gültekin cinayeti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24