Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı yurt dışı yasağı uygulanarak tahliye edildi. Avcı cinayete yardımcı olmakla suçlanıyordu. Bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

Muğla'da bir bağ evinde vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinin 3. duruşması bugün görüldü. Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı, "Olaydan sonra gittiğim bağ evinde farklılıklar olduğunu gördüm; gittiğimde de büyük bir temizlik yapılmıştı ve halılar yerlerdeydi" diye konuştu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde katledilen Pınar Gültekin cinayetinin 3’üncü duruşması bugün görüldü. Sanıklardan Mertcan Avcı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

Tanık Eda Avcı: Gittiğimde büyük bir temizlik yapılmıştı"

Sanık Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasında olduğu Eda Avcı tanık olarak dinlendiği mahkemede şunları anlattı:

“Olaydan sonra gittiğim bağ evinde farklılıklar olduğunu gördüm. Ancak konuyu herkes gibi öğrendim. Salı sabahı komutan, kayınpederimi aradı ve Cemal’in cinayet işlediğini öğrendik. Pazartesi günü Cemal’in Akyaka’da olduğunu öğrendim. Sonrasında da avukatı, bana ‘kızla ilişkisi’ olduğunu söyledi. Bunu duyunca şoke oldum. ‘Yaptıysa’ böyle bir şeyi yaylada yapabileceğini düşündüm. Çünkü oraya sık giderdi. Ben de oraya, giderek görmek istedim. Gittiğimde de büyük bir temizlik yapılmıştı ve halılar yerlerdeydi. Bıraktığım gibi değildi. O sırada Mertcan Avcı, iş yerindeydi. Olayı duyduktan sonra önce yaylaya, ardından kayınpederimin evine geçtik. Gece geç saatlerde Mertcan geldi ve ona böyle bir şeyin olup olamayacağını sordum. O da böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Olayla ilgili bildiklerim bunlar” dedi.

PINAR GÜLTEKİN’İN AİLESİ VE AİLENİN AVUKATI DR. REZAN EPÖZDEMİR

"Cemal'in öldürmüş olabileceğini düşündüm"

Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir’in ‘Neden bağ evine gittiniz?’ sorusu üzerine Eda Avcı, “Her hafta sonumuzu pandemi sebebiyle bağ evinde geçiriyorduk. Sosyal medyadan rahmetli kızın, fotoğrafları sürekli paylaşılıyordu. Cemal’in de ilişkisi olduğunu öğrendiğimde kız kayıptı ve Cemal’in öldürmüş olabileceğini, bunu da yaptıysa bağ evinde yapmış olacağını düşündüm. O sebeple de oraya gittim. Aldatılan kişi, ben olduğum için görmek istedim. Cemal oraya sürekli gidiyordu. Cemal, normalde çok sakin bir insandı. Ancak daha da içine kapanmıştı. 4 gün boyunca yemek yemedi. ‘Neyi olduğunu’ sorduğumda ‘bir şey olmadığını’ söyledi. Ama hareketleri durgundu. Mertcan’ın da bağ evine gittiğinden haberim yoktu” dedi.

Tanığın ifadelerine anne Şefika Gültekin'den itiraz

Mahkemede Cemal Metin Avcı’nın tanıklarının arasında bulunan Arda Abuleyla’nın ifadesine Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin itiraz edince salonda gerginlik yaşandı. Tanık ifadesinde şunları anlattı:

“Pınar’ın kaybolmasının ardından Cemal’i arayarak konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Suçla ilgili bilgim yok. Pınar’ın yakın arkadaşı Selver beni arayarak Pınar’ın kayıp olduğunu, Cemal’e sormamı istedi. Ben de arayıp Pınar’dan haberi olup olmadığını sordum. Cemal bana ‘Pınar’ı epeydir görmediğini’ söyledi. İlişkilerinin olup olmadığını sorduğumda ise, ‘Geçen yıl bir ilişkimiz oldu’ dedi. Akyaka’da, Pınar’ın kendisinden ‘araba ve 1 milyon lira’ istediğinin konuşulduğunu sorduğumda ise öyle bir şey olmadığını söyledi” dedi. Bu sırada Pınar’ın annesi Şefika Gültekin, sanık avukatına seslenince mahkeme başkanı dışarıya çıkarılmasını istedi. Avukat Epözdemir, Avcı’nın tanığının ifadelerine ise ‘Böyle bir nezaketsizlik olamaz’ diyerek çıkıştı. Bunun üzerine mahkeme 2”ci başkanı, ‘Bu kelimeyi kullanamazsın, böyle konuşamazsın’ diyerek karşılık verdi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bilirkişi raporunun fizik veya kimya mühendislerince değil, polis memuru tarafından düzenlenmesine tepki göstererek yeniden bir keşif yapılmasını ve bilirkişi raporunun mühendislerce yazılmasını talep etti. Geçtiğimiz celselerde ABD’ye yazılan müzekkerenin davaya bir şey katmayacağını yineleyen Epözdemir, Mertcan Avcı’nın da cinayetle bağlantılı olduğunu söyledi.

Reddi hakim talebi reddedildi

İkinci duruşmada Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin tarafından reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Duruşmada Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren Tunç'un tanık olarak dinlendiği sırada Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin sinirlenerek duruşma salonunu terk etmişti. Ceren Tunç'un mahkemede verdiği ifadede katil zanlısı Cemal Metin Avcı'dan Pınar Gültekin'in tehditle para aldığına yönelik iddiası sonrası baba mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini ileri sürmüş ve ardından reddi hakim talebinde bulunması üzerine duruşma sonlandırılmıştı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki görülecek 3'üncü duruşma öncesi Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir, bir önceki duruşmada talep ettikleri reddi hakim taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Epözdemir, “Reddi hakim talebimiz vardı. Dedik ki mahkemenin adalet dağıtabileceği kanaatinde değiliz. Buna ilişkin çekincelerimizi ve gerekçelerimizi ifade etmiştik. Dolayısı ile müvekkil ailelerinde de bizde de sayın mahkeme heyetinin o kadar adil olmadığı, adaletli davranmadığı, maddi gerçeği ortaya çıkaramayacağı, adaleti tecelli ettiremeyeceği yönünde bir kanaat ve intiba oluştu. Geçen duruşma bir reddi hakim talebimiz söz konusu olmuştu. Bu mahkeme adil değil ve adil de görünmüyor. Hunharca, vahşice, canavarca ve eziyet çektirerek işlenmiş cinayeti yarılamak yerine Pınar Gültekin'in özel hayatını yargılamaya çalışan, bu cinayeti meşrulaştırmaya çalışan, haksız tahrik indirimi uygulamak için maksimum çaba sarf eden bir anlayış ve perspektif görüyoruz duruşma salonunda. Dolayısı ile biz burada ne mahkemenin adil olduğunu, ne de adil göründüğünü düşünmüyoruz. Bununla ilgili de ceza muhakemesi gereğince bir reddi hakim talebimiz olmuştu. Bu talebimiz reddedilmiş. Bundan sonra da biz mahkemeden adalet beklemiyoruz” dedi.