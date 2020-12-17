Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Bağ evinde keşif yapılacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde bu ay keşif yapılacak. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, mahkemece belirlenen tarihte, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de hazır bulunacağı keşif için cezaevinden Menteşe ilçesindeki bağ evine getirilecek. Olay mahallinde taraf avukatları da hazır bulunacak.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Keşif esnasında sanığın anlatımları, bizim soracağımız sorulara ilişkin vereceği cevaplar, olay örgüsü, mantık, fizik kurallarıyla birlikte değerlendirildiğinde önemli çelişkiler ortaya çıkacaktır. Bu yönüyle keşfin de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin tecellisine önemli ölçüde katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.