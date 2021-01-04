Pınar Gültekin cinayeti davasında 'reddi hakim' talebi: Baba, 'Duruşma benim için bitmiştir' diyerek salonu terk etti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Gültekin ailesinin avukatı mahkeme heyetinin reddini istediklerini açıkladı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum" diyerek duruşma salonunu terk etti. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.