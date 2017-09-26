T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pınar Aydınlar: Aracımın içinde saldırıya uğradım

"Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

26 Eylül 2017 17:24

Sanatçı Pınar Aydınlar özel aracıyla trafik ışıklarından dönüş yaparken bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Aydınlar, "Bana bir şey olmadı ama bu zihniyetin bu topluma nasıl zarar verdiğini göstermesi bakımından olay çok önemli" dedi.

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı. Olay İstanbul Kağıthane’de Çağlayan yönündeki ışıklarda Aydınların aracının içinde bulunduğu sırada yaşandı. Saldırı sırasında aracından çıkmadığını söyleyen Aydınlar saldırının, “Her gün büyüyen ırkçılığın ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını” gösterdiğini belirterek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Bana bir şey olmadı"

Çağlayan yönünde ilerlediği aracıyla ışıklardan sağa dönerken yavaşladığı sırada bir kişinin aracını tekmeleyerek hakaret etmeye başladığını anlatan Aydınlar olayı şöyle anlattı: “Bir araçtan inen kızıl sakallı, orta boylu birisi aracıma ve aracın camına tekmeler savurdu. Bunun yanında bir şeyler de söyledi ama tam olarak ne dediğini duyamadım. Aracın içerisinden inmedim. Plaka da alamadım. Sadece saldırganın aracından büyük bir Türk bayrağı gördüm. Aracımın kaportası tekmelerden dolayı içeriye göçtü. Mobese kayıtlarının incelenmesini isteyerek  suç duyurusunda bulunacağım.”

Daha önce HDP’den milletvekili ve belediye başkan adayı da olan Aydınlar, “Bana bir şey olmadı ama bu zihniyetin bu topluma nasıl zarar verdiği önemli. Bu partili arkadaşlarıma, partimize karşı her gün büyüyen ırkçılığın ne kadar tehlikeli bir boyutta olduğunu gösteriyor” dedi.

ETİKETLER

Pınar Aydınlarsaldırıaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24