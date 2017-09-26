Pınar Aydınlar: Aracımın içinde saldırıya uğradım

Sanatçı Pınar Aydınlar özel aracıyla trafik ışıklarından dönüş yaparken bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Aydınlar, "Bana bir şey olmadı ama bu zihniyetin bu topluma nasıl zarar verdiğini göstermesi bakımından olay çok önemli" dedi.

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı. Olay İstanbul Kağıthane’de Çağlayan yönündeki ışıklarda Aydınların aracının içinde bulunduğu sırada yaşandı. Saldırı sırasında aracından çıkmadığını söyleyen Aydınlar saldırının, “Her gün büyüyen ırkçılığın ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını” gösterdiğini belirterek saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Bana bir şey olmadı"

Çağlayan yönünde ilerlediği aracıyla ışıklardan sağa dönerken yavaşladığı sırada bir kişinin aracını tekmeleyerek hakaret etmeye başladığını anlatan Aydınlar olayı şöyle anlattı: “Bir araçtan inen kızıl sakallı, orta boylu birisi aracıma ve aracın camına tekmeler savurdu. Bunun yanında bir şeyler de söyledi ama tam olarak ne dediğini duyamadım. Aracın içerisinden inmedim. Plaka da alamadım. Sadece saldırganın aracından büyük bir Türk bayrağı gördüm. Aracımın kaportası tekmelerden dolayı içeriye göçtü. Mobese kayıtlarının incelenmesini isteyerek suç duyurusunda bulunacağım.”

Daha önce HDP’den milletvekili ve belediye başkan adayı da olan Aydınlar, “Bana bir şey olmadı ama bu zihniyetin bu topluma nasıl zarar verdiği önemli. Bu partili arkadaşlarıma, partimize karşı her gün büyüyen ırkçılığın ne kadar tehlikeli bir boyutta olduğunu gösteriyor” dedi.