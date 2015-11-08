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Pınar Altuğ'dan boşanma iddialarına: Bir karar verseniz de ne yapacağımızı bilsek

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2008 yılında 400 davetlinin katıldığı törenle evlenmişti

08 Kasım 2015 23:20

Pınar Altuğ, son dönemde eşi Yağmur Atacan ile boşanacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Altuğ "Bir bakıyoruz 'boşanıyorlar' diyorlar bir bakıyoruz 'en mutlu çifler listesi'ne koyuyorlar. Hayır, ne isterlerse yazsınlar da bir karar verseler, biz de ne yapacağımızı bilsek!" dedi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 2008 yılında 400 davetlinin katıldığı törenle evlendi. Düğünde açıklama yapan Pınar Altuğ, "Ömrümün sonuna kadar 'Atacan' soyadını taşıyacağım" demişti. Çiftin şu an Su isminde bir kız çocukları var.

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