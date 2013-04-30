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Sabah programı sunmak için günlük 25 bin istedi

Artı 1 TV'den kendisine sabaha programı teklif edilen Pınar Altuğ'un günlük 25 bin TL istediği iddia edildi

30 Nisan 2013 13:10

Ünlü sunucu Pınar Altuğ'a, yeni televizyon kanalı Artı 1 TV'den sabah programı teklif edildiği ortaya çıktı. Kanalın yöneticileriyle bir araya gelen Altuğ, hafta içi her sabah sunması için teklif götürülen program için öyle bir ücret istedi ki, herkesi şaşırttı.

 

Aylık 500 bin

 

Son yıllarda "Çocuklar Duymasın" dizisi ve ünlü bir deterjan markasının reklamında rol alan, ayrıca ayakkabı ve tekne tekstil ürünleri tasarlayan Altuğ, kanal yöneticilerinden günlük 25 bin TL istedi.

Kanalın yöneticileri haftalığı 125 bin TL'ye, aylık ücreti ise 500 bin TL'ye gelen Altuğ'dan vazgeçti.

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