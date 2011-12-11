Pilottan G.Saraylılara büyük jest

T24 - Trabzon’a öğleden sonra özel uçakla giden Galatasaray kafilesine pilotlardan büyük bir jest geldi.



Galatasaray kafilesini Trabzon’da coşkulu bir taraftar grubu karşılarken, oyuncular içinde en çok ilgiyi ise Engin Baytar gördü.



Uçağın ikinci pilotu Korhan Köseoğlu, “Galatasaraylılık ruhunu yeniden takıma kazandırdınız. Sizlerin sayesinde artık sokakta başlarımız dik yürüyoruz” diyerek, teknik heyet ve oyunculara teşekkürlerini iletti. Aynı anons takımdaki yabancı oyuncuların dillerinde de çevrildi.



Kaptanın bu jestine alkışlarla yanıt veren futbolcular, imzaladıkları bir formayı da pilota gönderdiler. Trabzon Havalimanı’nda, Galatasaray kafilesini kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.





Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara sevgi gösterisinde bulunurken, bir bayan taraftarın, Engin Baytar’a uzun süre sarılması dikkat çekti.



