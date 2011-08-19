-Pilotların karuz kaldığı kozmik ışınlar arttı SALZGITTER (A.A) - 19.08.2011 - Pilot ve kabin memurlarının maruz kaldığı kozmik ışınlar, 2004 ile 2009 arasında yüzde 20 oranında arttı. Alman Federal Işınlara Karşı Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bu önemli artışın sebebinin, normalde kozmik ışınları engelleyen Güneş'in faaliyetlerinin azalması olduğu bildirildi. Kozmik ışınların oranı, yaklaşık 11 yılda bir, Güneş'in faaliyetleri doğrultusunda değişim gösteriyor. Açıklamada, 2004 ile 2009 arasındaki yüzde 20'lik artışla bir çalışanın maruz kaldığı ortalama radyasyonun 2,35 milisieverte yükseldiği belirtildi. Uçak personeli, mesleki olarak en fazla radyasyona maruz kalan gruplar arasında yer alıyor.