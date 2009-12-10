'Pilotların arıza bildirimi yok'

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'Gerçekle örtüşmüyor'

Söz konusu kazaya ait tahkikatın, Sivil Hava-Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği ve ICAO Ek-13'e göre Kaza Kırım Heyeti tarafından yürütüldüğünü belirten yetkililer, Hava Aracı Kazası Nihai Raporunun, 25 Kasım 2008'de Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı.Yetkililer, muhtemel sonucun ortaya konulabilmesi için her türlü inceleme ve araştırmanın yerine getirildiğini, özellikle hava trafik kontrol radar kayıt analizleri ve hava trafik kontrol ses kayıt cihazlarının çok kere incelendiğini ifade etti.Bu incelemeler sonucunda, uçuş ekibinin arıza bildirimi yapmadığının kayıtlarda bulunduğunu vurgulayan yetkililer, "Flap (İnişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızlarda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan hareketli parçalar) arızasının tek başına düşme nedeni olmadığını" kaydetti.Yetkililer, bazı basın yaygın organlarına yansıyan haberlerde yer alan Operasyon Memuru Basri Yılmaz'ın kaza hakkındaki ifadesine ilişkin, "Kaza Soruşturma Kurulunun raporunun ekinde yer alan sözü edilen kişiye ait ifadede flap arızasından söz edilmediğini" belirterek, "Bu çerçevede hava aracının gerek pas geçme, gerekse beklemeye girmesi hususu gerçekle örtüşmemektedir. Mevcut kayıtlara ait ilgili bölümler ve görüntüler Hava Aracı Kazası Nihai Raporu'nda açık olarak görülmektedir" açıklamasında bulundu.