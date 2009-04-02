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'Pilot zehirlenmiş olabilir'

BBP avukatı Kemal Yavuz, helikopter kazasında kuşkularının giderilebilmesi için gerekirse yabancı bilim adamlarının inceleme yapmasını istedi.

02 Nisan 2009 03:00

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve avukatı Kemal Yavuz, Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği düşen helikopter konusunda kuşkularının giderilebilmesi için gerekirse yabancı bilim adamlarının inceleme yapmasını istedi.

Yavuz, kuşkularını detaylı olarak Cumhuriyet Savcılığı'na aktardıklarını ve adli tıp sonuçlarının beklendiğini söyledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Fevzi Büyüktümtürk de, bu iddialar konusunda kendilerine yazılı bir başvuru olmadığını, BBP Avukatı Yavuz'un gelişmelerle ilgili olarak kendisini ziyarette şifahi olarak kuşkulardan söz ettiğini belirterek, ``Kaldı ki soruşturma çok yönlü ve kapsamlı olarak zaten araştırılıyor'' dedi.

'Pilot, havada mı öldü?'

BBP eski Kahramanmaraş İl Başkanı da olan Yavuz, kuşkularını şöyle anlattı:

"Köylülerin helikopterin düşme anındaki tanıklıkları ile anlatımları, olay yerindeki incelemelerimiz, helikopter pilotunun düşmeden önce havadayken ölmüş olabileceği kuşkusu doğruyor. Zehirlenmiş olabilir diye düşündürüyor. Bu iddialarımızı henüz cenazeler Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde iken, otopsi yapıldığı sırada dile getirmiştik. Adli Tıp uzmanları otopsi için numuneler almıştı. Adli Tıp inceleme sonucunu merakla bekliyoruz. Helikopter enkazı üzerinde de çok titiz ve güvenli bir inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Kuşkularımızı yenemiyoruz. Suikast olduğunu düşünmememiz için bağımsız, konunun uzmanı kişilerin araştırma yapmasını istiyoruz. Bu gerekirse yabancı bilim adamları olmalı."


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