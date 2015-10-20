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Pilot yanlış haritayı aldı, uçak yarı yoldan geri döndü

Pilotun doğru haritayı almasının ardından, THY uçağı Oslo seferini yapmak üzere yeniden havalandı

20 Ekim 2015 10:59

İstanbul-Oslo seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, pilotun elektronik uçuş çantası ‘Jeppesen’ adı verilen uçuş haritasını yanlış alması nedeniyle Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, THY’nin İstanbul-Oslo seferini yapan TK-1753 sefer sayılı Airbus A-320 tipi yolcu uçağı saat 14.30’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra, kaptan pilot, "Jeppesen" adı verilen ve tüm havalimanlarının yaklaşma ve krokilerinin bulunduğu uçuş haritasını yanlış aldığını fark etti. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönmek istediğini söyledi. Pilot, deniz üzerinde yakıt azaltarak kalkışından yaklaşık 1 saat sonra Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. 

Pilotun doğru haritayı almasının ardından, THY uçağı Oslo seferini yapmak üzere yeniden havalandı. 

Konuyla ilgili olarak THY’den yapılan açıklamada, ‘İlgili seferde teknik nedenle uçak değişikliğine gidilmesi üzerine, sefere verilen yeni uçağa yüklemenin unutulduğu" belirtildi.

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