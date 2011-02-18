T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pilot ve kule arasındaki ilginç diyaloglar!

İşte havalimanındaki ilginç olay esnasında kule ile pilot arasında geçen konuşma...

18 Şubat 2011 02:00

T24 - Askeri bölgeden kaçak olarak Atatürk Havalimanı apronuna giren ve bir süre pistte koşan Iğdır doğumlu 18 yaşındaki Aziz Arga, hava trafiğinin aksamına da neden olmuş, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arga jandarma ile polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. 

Olay nedeniyle 05-23 pistine iniş için alçalan THY'ye ait 5 yolcu uçağı pisti pas geçerek bu uçakların yakıt kritiğine girdiği öğrenildi. Bunun üzerine pilotlar kuleden iniş için öncelik istediler.
Olayla ilgili kule ve pilot konuşmaları; 

PİLOT: 05'e iniyorduk. 05'den pas geçirildik.
PİLOT: Öncelik istedik ama bilmiyoruz?
KULE: Niçin pas geçirildiğinizi biliyorsunuz galiba?
PİLOT: Tahmin edebiliyoruz. Önceki uçak pistte bir insanın pistin içinde olduğunu söyledi. Ondan dolayı biz ve arkamızdaki uçaklarda pas geçirildi.
KULE: Pisti pas geçen 5 trafiğim var onları alacam.
KULE: yedek meydan olarak Sabiha Gökçen'i almıştık değil mi?
PİLOT: Beklemedeyiz. Bekleme yakıtımız bitti. Divert için sizin kararınızı bekliyoruz.
KULE: yakıt kritiği için bekliyorsanız sizi öncelikle alabiliriz. Ama deklare etmediğiniz sürece hiçbir şey yapamam
PİLOT: Anlaşıldı.
PİLOT: Divert kararı aldık ama tekrar görüşmelerimiz neticesinde kritik yakıt olarak kabul edeceğiz ve öncelik verilecek 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24