Pilot ve kule arasındaki ilginç diyaloglar!

T24 - Askeri bölgeden kaçak olarak Atatürk Havalimanı apronuna giren ve bir süre pistte koşan Iğdır doğumlu 18 yaşındaki Aziz Arga, hava trafiğinin aksamına da neden olmuş, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arga jandarma ile polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.



Olay nedeniyle 05-23 pistine iniş için alçalan THY'ye ait 5 yolcu uçağı pisti pas geçerek bu uçakların yakıt kritiğine girdiği öğrenildi. Bunun üzerine pilotlar kuleden iniş için öncelik istediler.

Olayla ilgili kule ve pilot konuşmaları;



PİLOT: 05'e iniyorduk. 05'den pas geçirildik.

PİLOT: Öncelik istedik ama bilmiyoruz?

KULE: Niçin pas geçirildiğinizi biliyorsunuz galiba?

PİLOT: Tahmin edebiliyoruz. Önceki uçak pistte bir insanın pistin içinde olduğunu söyledi. Ondan dolayı biz ve arkamızdaki uçaklarda pas geçirildi.

KULE: Pisti pas geçen 5 trafiğim var onları alacam.

KULE: yedek meydan olarak Sabiha Gökçen'i almıştık değil mi?

PİLOT: Beklemedeyiz. Bekleme yakıtımız bitti. Divert için sizin kararınızı bekliyoruz.

KULE: yakıt kritiği için bekliyorsanız sizi öncelikle alabiliriz. Ama deklare etmediğiniz sürece hiçbir şey yapamam

PİLOT: Anlaşıldı.

PİLOT: Divert kararı aldık ama tekrar görüşmelerimiz neticesinde kritik yakıt olarak kabul edeceğiz ve öncelik verilecek





