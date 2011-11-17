-Pilot tuvalette kaldı uçak karıştı WASHINGTON (A.A) - 17.11.2011 - ABD'de iç hat seferi yapan bir uçağın pilotunun tuvalette mahsur kalması havada paniğe neden oldu. New York Post gazetesi, Kuzey Karolayna eyaletinden havalanan Chatauqua havayollarına ait uçağın pilotunun tuvalette mahsur kaldığını ve yardım istemek için kapıya vurduğunu yazdı. Pilotun sesini duyan Ortadoğu aksanıyla konuşan bir yolcunun kokpite giderek kapıdan yardımcı pilotu uyarmaya çalışmasının ise ''işleri daha da karıştırdığı'' belirtildi. Gazetenin haberine göre, pilotun uzun süre tuvaletten gelmemesinden tedirgin olan yardımcı pilot, kokpite girmeye çalışan yabancı yolcuya inanmadı. Kontrol kulesi, yardım isteyen yardımcı pilota acil durum sinyali göndermesini ve hemen uçağı indirmesini önerdi, bu sırada savaş uçakları da alarma geçirildi. Dakikalar süren panik halinden sonra pilotun tuvaletin kapısını kırması ve yerine oturmasının ardından uçak, New york'a normal iniş yaptı. Yardımcı pilotu uyarmaya çalışan yabancı yolcunun kimliği ve milliyeti açıklanmadı.