'Pilot Sezer yaşıyordu, yardım gelmeyince...'

Schiphol’e eğitimdeki pilot mu iniyordu?

Şimşek, şunları söyledi: “Uçakta yer alan havacılık konularında önemli ve yardım konusunda ciddi katkıları olan bir isimle az önce hastanede görüştüm, şunları anlattı: ’Uçak düşmesi 5-6 saniye içinde oldu. Pilotlara da bir uyarı gelmedi. 5-6 saniye içinde kendimizi tarlada bulduk, O sırada kabine yöneldim diyor kabinde siyah saçlı Murat Sezer yaşıyordu yardım talep etti. Kapıyı zorladık, açamadık. Sonunda şişman iri yapılı birinin yardımını aldık. O esnada özellikle yabancı yolcuların tahliye olduğunu söyledi. Ayrıca kabinde bulunan 3 hostes bir host var. Hostlardan Ulvi Murat Eski hayatını kaybetti. Kabin amiri Figen Ede’nin bacağında çok ciddi problem oldu. Uçak düştükten sonra 10 dakika sonra 6 polis geldi. O kadar yardım talep etmemize rağmen hiçbir şeye dokunmadılar. 40 dakika boyunca sağlık ekibi ya da gelen giden olmadı. 40 dakika sonra yardım ekibi geldiğinde kokpitte yaşayan bir pilot olduğunu söyledik. Onlar da kriminal bir olay olduğunu ve dokunamayacaklarını söylediler.’ Bunları anlatan havacılık konusunda önemli bir kişi."