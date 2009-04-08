Pilot önünü 'görmeden' uçmuş!

Ulaştırma Bakanlığı, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yapılan incelemelerde, kaza bölgesi hava koşullarının görerek uçuşa elverişli olmadığının ve orijinal bağlantı yerinde olduğu belirlenen ELT cihazının antenin çarpmanın tesiriyle kırılarak koptuğunun tespit edildiğini bildirdi.



Helikopter kazası Meclis’te



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Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, helikopterin 25 Mart'ta Kahramanmaraş'ın Kızılöz köyü yakınlarında düşmesinin ardından üç kişilik Kaza Araştırma İnceleme Kurulu'nun olay mahalline intikal ettiği ve enkaz yerinin tespitinden sonra çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Esas Hava Taşımacılık ve Turizm A.Ş'ye ait, TC-HEK tescilli, Bell 206-L4 tipi helikopterin, Kahramanmaraş ili Çağlayancerit ilçesinden 25 Mart saat 14.35'te, pilot Mustafa Kaya İstektepe yönetiminde, beş yolcuyla Kayseri/Erkilet Hava Meydanından yakıt alarak Yozgat'ın Yerköy ilçesine gitmek üzere havalandığı hatırlatıldı.

Kahramanmaraş meydan otoritesinin verdiği uçuş planına göre 2 saat 20 dakika havada kalabilecek yakıtı olduğu tespit edilen helikopterin Kayseri/Erkilet uçuş süresinin uçuş planında 1 saat 20 dakika olduğu bildirildi.

Helikopterin, kalkışından yaklaşık 25 dakika sonra, 65 kilometre uzaklıktaki Kızılöz Köyü yakınlarındaki Kara Yakup Tepesi'nin kuzey yamacına çarparak düştüğü vurgulandı.

Yapılan tespitte, hava aracının gidiş yönüne göre, rotası üzerinde ilerlerken pervanesinin sola doğru 60 derece meyille karla kaplı dağlık alana çarptığı ve kazanın alt kızaklar ve gövde burun istikametinde yere çarparak oluştuğu anlatıldı.

‘Hava koşulları görerek uçuşa elverişli değil’



Helikopter enkazının yaklaşık 100 metre karelik alana dağıldığı ve alanın karla kaplı olması nedeniyle 2 metrelik alanda elde edilen parçalar üzerinde inceleme yapıldığı, küçük parçaların dağılım mesafesinin ise tam olarak tespit edilemediği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde kaza bölgesi hava koşullarının görerek uçuşa elverişli olmadığı, görüş mesafesinin 2 kilometrenin altında (350–400 metre) bulunduğu, bulut alt tavanının 450 metreden düşük olduğu, havanın 8/7 oranında yoğun bulut tabakasıyla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Pilotun yalnızca Kahramanmaraş meydanına ait meteoroloji bilgilerini aldığı ses kayıtlarından tespit edilmiştir. Ancak uçuş rotasına ait ayrıntılı meteoroloji raporlarını aldığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

Enkaz alanında yapılan incelemede helikopter enkazı üzerinde ELT cihazı görülmüş; cihazın orijinal bağlantı yerinde olduğu, gövde üzerindeki antenin bağlantı yerinden çarpmanın tesiriyle kırılarak koptuğu tespit edilmiştir. Cihaz enkazdan alınarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına tutanakla teslim edilmiştir. Akabinde ek bir tutanakla incelenmek üzere Kurul tarafından Savcılıktan alınmıştır. Cihazın neden sinyal göndermediği ile ilgili kesin hükümler yapılacak testlerden sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Helikopterin gövde ve diğer parçaları enkaz alanından taşınarak teknik incelemeye tabi tutulacak, alınan sonuçlar nihai kaza raporuna işlenecektir. Teknik İnceleme, test ve müteakip çalışmalar; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün 'Ek–13 Dokumanı' çerçevesinde ABD/NTSB, Kanada/TSB ve Almanya/BFU teşkilatlarıyla birlikte yapılacaktır."