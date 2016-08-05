Pilot olacaktı, tavukçuluk yapıyor

2009'da Işıklar Askeri Hava Lisesi'ni FETÖ üyelerinin baskısı sonucu bırakmak zorunda kalan Kenan Odalı, kendisinin ve 130 devre arkadaşının madur olduğunu söyledi. Pilot olma hayaliyle girdiği okuldan ayrılmak zorunda kalıp bir piliç fabrikasında asgari ücretle çalışan Odalı, "Benim hayalim uçmaktı, gökyüzünde olmaktı. Çok ağladım, çok acı çektim" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre, Kenan Odalı, 2009 yılında askeri lise sınavına girip Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi’ni kazandı. Pilotluk hayalini gerçekleştireceği için büyük sevinç yaşayan Odalı, Işıklar Askeri Hava Lisesi'nden mezun olmasına 4 ay kala baskılara dayanamayarak ayrıldı. İngilizce ve Fransızca bilen ve şimdi piliç fabrikasında asgari ücretle çalışan Odalı, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Öğrencilerden bazılarına ayrımcılık uygulanırdı"



"Eğitimde sürünürdük. Haliyle kıyafetimiz parçalanırdı. 'Üniformaya saygısızsın' derlerdi. 'Yatağın bozuk, pantolonun ütüsüz' gibi bahanelerle cezalar verirlerdi. Gereksiz yere aldığımız cezalar olurdu. Bunları söylediğimizde, 'Sen bize karşı mı geliyorsun? Biz seni zaten göndereceğiz. Sınavlara girmene gerek yok' derlerdi. Her sabah komutan gelip, 'Biz sizi göndereceğiz. Ayrılmak isteyenler şimdiden bıraksın' diyerek okuldan soğutmaya çalışırdı. Bazı öğrencilere bu şekilde ayrımcılık uygulanırken, bazılarına yapılmazdı. Okuldayken kıl dönmesi ameliyatı oldum. Ameliyatın hemen ardından eğitime aldılar. Normalde 2 ayda geçmesi gereken ameliyat yaralarımın 3 yıldır izlerini taşıyorum."



"Mezuniyete 4 ay kala ayrıldım"



Okulda her türlü iftiraya maruz kaldıklarını anlatan Odalı, "Öykü yarışması için 2 kız öğrenci ile İstanbul'a gönderdiler. 4 gün orada bir otelde kaldık. Komutanım daha sonra bana 'Sen o otelde kızlarla farklı muhabbetlere girmişsin' dedi. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Sonra, 'Onu boşver de sen dağdaki dayım olsa vurmam demişsin. İstihbarata bilgi satmışsın' gibi iftiralarda bulunuldu. Ben ne biliyorum ki istihbarata ne bilgi satayım. 'Yapmadım' diyorsun, inandıramıyorsun. Öyle ithamlarda bulunuyorlar ki açıklayamıyorsun. Eğitimde kafası yarılan, bayılan arkadaşlarımız için 'Eğitim zayiatı der geçeriz, nasıl olsa kimse görmedi' derlerdi. Bu kadar canice şeyler söylerlerdi. Bir çok arkadaşım bıraktı. Benim devrem 220 kişi başlamıştı. 130 kişi bıraktık. Bunlardan en fazla 10 tanesi dersten kaldığı için bıraktı. Geri kalanı gördükleri işkence sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Ben de baskılara dayanamayarak mezuniyete 4 ay kala gözü yaşlı bir şekilde okuldan ayrıldım" dedi.



"Çok ağladım, çok acı çektim"



Okuldan ayrıldıktan sonra 30 bin lira tazminata mahkum edildiğini söyleyen Odalı, "Aileme karşı bunun ezikliğini yaşadım. 6 ay boyunca ayrıldığım okulun videolarını izledim. Çok ağladım, çok acı çektim. Benim hayalim subay olmaktı, uçmaktı, gökyüzünde olmaktı. Ben askeriyeye tekrar geri dönüp vatanıma en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Bize vatan millet sevdasını anlatanlar, meğerse vatanı milleti bayrağı satanlarmış" diye konuştu.