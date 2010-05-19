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Dünya

Pilot kabininde yolcular varmış

Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ile üst düzey Polonyalı yetkililerin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili olarak, düşüşten önce uçağın pilot kabininde

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Devletler Arası Havacılık Komitesi Başkanı Tatyana Anodina, Rusya'nın başkenti Moskova'da soruşturmada elde edilen ilk sonuçlarla ilgili açıklamada bulundu.


Tatyana Anodina, ''Kokpitte mürettebata mensup olmayan kişilerin bulunduğu saptandı. Bunlardan bir kadının sesinin kime ait olduğu belirlendi. Diğer ya da diğerlerinin kim olduğunuysa, Polonyalı yetkililerin saptaması bekleniyor'' dedi.


Anodina, kimliği saptanan kişi ya da kokpitte neler konuşulduğu hakkındaysa bilgi vermedi.
Komitenin teknik komisyonunun başkanı Aleksey Morozov da, mürettebatın inişten önce meteorolojik koşulların uygun olmadığı yönünde iki kez uyarıldığını kaydetti.
Morozov, ''Smolensk-Severni Havaalanının hava kontrolörü, mürettebatı havanın sisli, görüş mesafesinin de 400 metrenin altında bulunduğunu, iniş koşullarının oluşmadığını belirterek 2 kez uyarmış'' dedi.


İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet gizli servisinin Rusya'nın Smolensk kenti yakınlarındaki Katin Ormanında 20 binden fazla Polonyalıyı öldürmesinin 70. yıldönümü törenine giden Kaczynski ve beraberindeki üst düzey yetkililerin bulunduğu uçak 10 Nisanda düşmüş, uçaktaki 96 kişiden kurtulan olmamıştı.

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