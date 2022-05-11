Pilot fenalaştı; uçağı yolcu indirmek zorunda kaldı

ABD’de bir tek motorlu uçakta pilotun sağlık sorunu yaşaması nedeniyle uçağı yolcu indirmek zorunda kaldı.

ABC7’de yer alan habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde tek motorlu uçaktaki pilot sağlık sorunu yaşadı. Hava Trafik Kontrol’e ulaşan ses kayıtlarında, yolcunun uçakta ciddi bir durum yaşandığına ilişkin ifadeleri duyuldu.

Yolcu, kayıtta “Pilotum kötü durumda. Nasıl uçak uçurulacağını bilmiyorum” dedi.

Başka bir kayıta ise yetkililer yolcuya nerede odluklarını sordu, yolcu bilmediğini söyledi.

Hava Trafik Kontrol, uçağın yerini radardan tespit ettikten sonra, kontrol merkezindeki bir uzman yolcuya uçağı indirmek için talimat verdi.

Yolcu, uçağı Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na başarılı bir şekilde indirdi.

Pilot hastaneye götürülürken durumu henüz bilinmiyor.