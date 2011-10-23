-Piller artık çöpe gitmiyor ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Duygu Can - Türkiye'de, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından 2005-2010 yıllarında yaklaşık bin 500 ton atık pil toplandı. TAP Derneği Proje Sorumlusu Çevre Mühendisi Elif Kara, atık pillerin çöpe atılamayacak kadar değerli olduğunu söyledi. Avrupa'da atık pillerin toplanmasına öncülük eden Avusturya'nın, toplama işlemine 1992 yılında başladığını belirten Kara, bu ülkeyi İsveç, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'nın takip ettiğini bildirdi. Kara, 2007 yılında en yüksek atık pil toplama oranının 14 bin tonla Almanya ve 10 bin 400 tonla Fransa'nın yakaladığını kaydederek, şöyle konuştu: ''Bu iki ülkenin nüfus yoğunluğu göz önünde tutulmalıdır. Buna karşılık oldukça iyi bir toplama organizasyonuna sahip, ancak nüfus yoğunluğu daha düşük olan Hollanda ve Belçika'da toplama miktarlarının 2006 yılı itibariyle 2 bin 800-3 bin ton civarında olduğu rapor edilmiştir. Diğer taraftan, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkeler atık pil toplama organizasyonlarını daha sonra kurduklarından toplama oranları bugün için oldukça düşüktür.'' Türkiye'de Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nin 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığını ve 1 Ocak 2005'te yürürlüğe girdiğini dile getiren Kara, dernek olarak 2005-2010 yıllarında yaklaşık bin 500 ton atık pil topladıklarını, bunun 414 tonunun 2010 yılına ait olduğunu belirtti. Kara, toplanan pil miktarlarının, yıllar itibariyle artış gösterdiğini ifade ederek, ülke çapında bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Atık pillerin çöp olmadığına dikkati çeken Kara, şunları kaydetti: ''Kullanım süresi dolan, yani atık pil halini alan piller çöpe atıldığında, içerdikleri metaller toprağa karışarak çevreye zararlı hale gelir. Aslında pil, geri kazanılabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller, yurt dışındaki geri kazanım tesislerinde (sadece şarj edilebilen piller gönderilmektedir) yeniden işlenerek çatal bıçaktan saate, cep telefonundan kaleme kadar birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır. Yerküremizdeki doğal kaynakların verimli kullanımına bir değer katmaktadır.''