'Pılını pırtını topla Hamburg'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibine taş attı.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının sabah antrenmanı öncesinde basın mensupları ile yaptığı sohbet sırasında, ligde her hafta tablonun değişebildiğini, bunun da keyifli bir durum olduğunu belirterek, "Öyle bir lig ki her hafta her şey değişebiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe puan kaybetti. Trabzonspor 3 haftadır kazanamıyor. İstikrarlı tablo yok. Daha önce 26. haftadan kastım, tablonun bu şekilde olabileceği yönündeydi. Bu durum 30 ve 32. haftada da olabilir'' diye konuştu.



SİVAS'A ERKEN GİDİLEBİLİR



Denizli, bazı takımlardan 8 puan gerideyken, şimdi önlerine geçtiklerini ifade ederek, ''10. haftada zirvede 7 takım vardı, şimdi 5 takım var. Bu, herkes açısından oldukça güzel bir şey'' dedi. Sakatlığı nedeniyle Almanya'ya giden Gökhan Zan'ın durumuna da değinen Mustafa Denizli,

''İkinci iğnesini oldu. Cumaya kadar Almanya'da kalacak. Kendisi ile sabah görüştük. Şu anda tedavi süreci iyi gidiyor. En az üç hafta sonra aramıza katılacak. Kendisini göndermemin bir amacı, hem bize, hem milli takıma yetişmesi içindi. Kendisi sağlıklı olduğu zaman milli takımda oynayabilen bir oyuncu'' dedi.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, hava şartlarına göre, Sivasspor ile oynanacak karşılaşma için Sivas'a erken gidebileceklerini dile getirdi.



Sivas'ta hava şartları hakkında bilgi aldığını kaydeden Denizli, ''Hava şartlarını takip ettiriyorum. İdmandan sonra bir daha bakacağız. Orta Anadolu ve Sivas kar gösteriyor. Programımız cuma günü netleşecek. Program değişebilir. Hava şartları beklediğimizden kötü olursa çarşamba günü Sivas'a gidebiliriz'' dedi.



Uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Aydın'la ilgili, ''Aydın rötarlı geldi. Uzun süre fizik açığını kapatacak program uyguladık. Fizik olarak mesafe katetti'' değerlendirmesinde bulunan Denizli, devre arasında alınan oyunculardan Erkan Zengin'in görev alamaması konusundaki soruya ise, ''Kadromuz geniş ve güçlü. Oynatamamanın sıkıntısını yaşıyoruz'' yanıtını verdi.



İSPANYA HER ŞEY DEMEK DEĞİL



Tecrübeli teknik adam, İspanya karşısında alınacak sonuçların, A Milli Takım için her şey olmadığını söyledi.



Denizli, ''Türkiye'nin beklenmedik puan kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden İspanya maçları her şey demek değildir. İçerde ve dışarda kazanabileceği maçlar mevcut'' dedi.



İbrahim Toraman ile Fatih Terim arasında herhangi bir sorun olup olmadığı şeklindeki soruya Denizli, ''Futbolcu ile hoca arasında sorun ve polemik olmaz. Futbolcu hazırsa ve hoca yeterli görüyorsa, onu kadroya alır. Yine İbrahim Toraman'ı isterse, alabilir'' cevabını verdi.



Mustafa Denizli, Fatih Terim'in kendisi ile oyuncular konusunda görüşüp görüşmediği sorusunu da ''Fatih Hoca maçları izliyor. Sormaması normaldir. Ben de açıp sormazdım. Gerekli görürse, ekstra bir durum olarsa sorabilir. Buna da pek ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum'' şeklinde cevaplandırdı.



Galatasaray'ın, önümüzdeki perşembe günü UEFA Kupası 4. tur rövanşında Almanya'nın Hamburg takımıyla yapacağı maç için söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Denizli, ''Düşüncem yok, dileğim var. Hamburg'un, pılı pırtısını toplayıp gitmesi dileğim'' derken, Galatasaray'ın eksikliklerinin hatırlatılması üzerine, ''Bu maçlar eksiklikleri aratmayacak maçlar. Her dönem eksiklikler oluyor'' diye konuştu.