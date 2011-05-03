-PİLİÇ FİYATINA ZAM ADANA (A.A) - 03.05.2011 - Tüm piliçte perakende fiyatı, üretim yetersizliği nedeniyle 4,75 TL'den psikolojik sınır olan 5 TL'ye yükseldi. Beyza Piliç Genel Koordinatörü Necmettin Çalışkan, Türkiye'de kanatlı eti üretiminin son 10 yılda nüfus artışına paralel olarak arttığını, kişi başına tüketimin ise 20 kiloya yaklaştığını, halk bilinçlendikçe bu tüketimin daha da artacağını'' söyledi. Rakip ülkelere göre üretim, hijyen ve kalite açısından önde olan Türkiye'deki tavuk sektörünün, 2008 yılında yaşanan krizin etkilerini yeni yeni üzerinden atmaya çalıştığını belirten Çalışkan, yağışların sürmesi ve seçim sürecinin kendileri açısından sıkıntı yarattığını kaydetti. Çalışkan, sektör temsilcilerinin yağmurun dinmesini beklerken, milletvekili seçimleri için yapılan miting ve propaganda çalışmalarının sektöre sekteye uğrattığını belirterek, ''Mevsimsel faktörler piliç tüketimi açısından önemli. Ancak bu insan iradesi dışında gerçekleştiğinden ve çözüm bulma şansı da olmadığından sabırla beklemek durumundayız. Umarız havalar kısa sürede normale döner ve seçim de biterse piknikçiler mangal yakmaya başlar'' diye konuştu. Hafta sonlarında yapılan mitinglerin, halkı piknik yapma yerine miting alanlarına çektiğini anlatan Çalışkan, ''12 Haziran'da planlanan milletvekili seçimleri de yapılıp biterse, bizim için bir önemli engel daha kalkmış olacak'' dedi. Üretim yetersizliği nedeniyle tüm piliç kilosunun perakendede psikolojik sınır olan 5 TL'den satışa sunulduğunu bildiren Çalışkan, ancak yine de kırmızı etle kıyaslandığında olması gereken rakamın çok altında kaldığını kaydetti. Çalışkan, üretilen tavuk etinin yüzde 10-15'inin ihraç edildiğini, bunun da maliyetin altında gerçekleştiğini söyledi.