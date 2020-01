Pilavcıdan 20 lira çaldığı için cezaevine giren zihinsel engelli mahkûma işkence

Arkadaşının zorlamasıyla bir pilavcı dükkânından 20 TL çaldığı için 12 gün Silivri Cezaevi’nde yatan ve koğuşta verilen işleri yapmadığı iddiasıyla mahkûmlar tarafından sıcak suyla bacağından yakıldığı ileri sürülen yüzde 75 zihinsel engelli M.Y’nin ailesi suç duyurusunda bulundu. Oğlunun ‘sara hastalığı ile zihinsel engelli olduğunu’ gösteren raporun ardından 12 gün sonra kendilerine haber verilmeden tahliye edildiğini söyleyen anne Nalan Y., “Çocuğu cezaevinde kaldığı süre boyunca her gün dövmüşler. Çıktığı günde sıcak suyla bacağından yakmışlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; Yüzde 75 zihinsel engelli olan M.Y. (22), 11 Haziran Cumartesi günü evden çıkarak, ailesinin daha önceden hiç tanımadığı bir arkadaşı ile buluştu. Arkadaşının zorlamasıyla Zeytinburnu’nda bir pilavcı dükkânına giren M.Y., kasadan 20 TL alarak çıkmak isterken yakalandı. Ailesine haber verilmeden 12 Haziran pazar günü nöbetçi savcılığa çıkarılan M.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. 4 gün sonra annesine cezaevinden gelen bir telefonla M.Y’nin cezaevinde olduğu söylendi. Baba da telefon üzerine cezaevine giderek oğlu ile görüşmek istedi. Ancak mesai saati geçtiği için oğluyla görüşemeyen baba, epilepsi hastası olan oğlunun yanında getirdiği ilaçlarını gardiyanlara vererek iletmesini istedi. Gardiyanlar ise ilaçların cezaevinde doktor tarafından verilebileceğini, dışarıdan ilaç alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Anne Nalan Y. ise oğluna 4 gün boyunca ilaçlarının verilmediğini ve sara krizi geçirdiğini öğrendiklerini belirtti.

Tedavi etmediler

Çocuğunun tahliye olduğu gün bir mahkûm tarafından sıcak suyla yakıldığını söyleyen anne Nalan Y., “Çocuğa ‘çay demle’, ‘tuvalet yıka’ diye baskı yapmışlar. Çocuk engelli olduğu için hiçbirini yerine getirmemiş. Bunun üzerine her gün yüzüne tokat atarak, bacaklarını tekmelemişler. Çıktığı gün ise Rıdvan isminde birisi banyoda sıcak suyu arkasından atmış. Çocuğun bacak kısmı yanık. ‘Sara krizi geçirdi yandı diyorlar.’ Sara krizi geçiren yerde debelenir O zaman neden kollarında yanık yok” diye konuştu. Anne Y., çocuğunun bacağının yanması sonucu revire götürerek sadece krem sürüldüğünü ve gerekli tedavilerinin de yapılmadığını öne sürdü.

Tek başına bıraktılar

Tuttukları avukatın mahkemeye itirazı sonucu çocuklarının haber verilmeden akşam geç saatlerde bırakıldığını da anlatan Nalan Y., özetle şunları söyledi: “Çocuk bacaklarındaki yanıkla şortunu yukarı çekerek kapıda beklemeye başlamış. Bu sırada M. ile aynı koğuşta kalan oğlunun tahliyesini bekleyen bir kadın ‘Bu çocuğun kimsesi yok mu bir sor’ diye oğluna sordurmuş. Çocuk oğluma sorduğunda M.Y., ‘Benim telefonum yok, kimseye haber veremedim’ demiş. O ailenin telefonundan eşimi aradılar. Eşimde Şirinevler’e kadar getirmelerini rica etti. Aile, M’yi eve kadar getirdi” dedi.

Engelliysen idari göreve

M.Y. cezaevinde yaşadıklarının ardından geceleri ‘Beni dövüyorlar’, ‘Yine oraya götürecekler’, ‘Bacaklarımı yakacaklar’ diye ağlayarak uyanıyor. M.Y’nin annesi Nalan Y, “Bu işkenceyi yapanlardan ve çocuğumun tutuklanmasını gizleyenlerden hesap sorulmasını istiyorum” diyor.