-PİL YERİNE TİTREŞİM ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Japonya'da bir elektronik şirketi, standart pillerin yerini alabilecek, titreşimle güç üreten bir teknoloji geliştirdi. Gelecekte normal pillerin yerini alabilecek Titreşim Enerji Hücresi bataryaları, kuvvetlice sallayınca güç üretiyor. Teknolojiyi geliştiren ve ürettiği yazıcılarla tanınan Brother Industries, bazı uygulamalarla bu teknolojinin AA veya AAA pillerin yerine elektronik cihazlarda kullanılabileceğini açıkladı. Elektronik şirketi Tokyo'daki tanıtımda, bir televizyon uzaktan kumandası, bir lamba için uzaktan kumanda anahtarı ve bir LED feneri çalıştıran cihazı gösterdi. Bisiklet ışık dinamosu gibi çalışan mekanizmada, güç üretmek için sadece birkaç kez sallamak yeterli oluyor. Bu tip batarya hücrelerinin düşük güç çıkışı olduğu için sadece TV uzaktan kumandası veya LED cihazlar gibi elektronik eşyalarda kullanılabileceğini söyleyen şirket yetkilileri, teknolojiyle yeniden şarj edilebilir bataryalar ile çevreye zarar veren atılabilir pillerin yerini almasının amaçlandığını kaydetti.