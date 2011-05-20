-PİKNİK ACI BİTTİ ADIYAMAN (A.A) - 19.05.2011 - Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında piknik yapan gençlerden 2'si, fotoğraf çektirmeye çalışırken sırtüstü düştükleri gölde boğuldu. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman Atatürk Baraj gölü kıyısına piknik yapmaya gelen 10 gençten 3'ü, fotoğraf çektirmek istedi. Gençler, fotoğraf çekildiği sırada dengelerini kaybederek sırtüstü göle düştü. Fotoğraf çeken genç, göle düşen arkadaşlarından birini kurtardı, ancak Ömer Demir (25) ve Mehmet Ağbaş (20) akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, barajda arama çalışması yaptı. Ömer Demir ve Mehmet Ağbaş'ın cesedi, 25 metre ileride gölün dibinde bulundu. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adıyaman Devlet Hastanesine götürüldü.