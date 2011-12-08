-Pigme fil, turisti boynuzlayarak öldürdü KUALA LUMPUR (A.A) - 08.12.2011 - Malezya'nın Borneo adasında pigme bir fil, Avustralyalı turisti boynuzlayarak öldürdü. Sabah eyaleti vahşi yaşam dairesinin yöneticisi Laurentius Ambu, 25 yaşındaki Avustralyalı veteriner Jenna O'Grady Donley'in, Tabin Tabiatı Koruma Alanı'nda pigme filin boynuzlu saldırısında aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Filin, Avustralyalı kadın turiste, bir arkadaşı ve Malezyalı rehberiyle birlikte bölgede doğa yürüyüşü yaptıkları sırada saldırdığı belirtildi. Kadının file çok yaklaşmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Nesli tükenmekte olan Borneo pigme fillerinin sayılarının, Sabah eyaletinde 2 bin civarında olduğu belirtiliyor.