Pierre Loti'nin ' Uzun Bir Yolculuk'u…

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Pierre Loti kimdir?

Şair ve yayıncı Enis Batur’un danışmanlığını yaptığı “Ressam Pierre Loti-Uzun Bir Yolculuk” adlı sergide, sanatçının yaptığı 100 resim, özel eşyaları ve Abdülmecid’in yaptığı iki Pierre Loti portresi bulunuyor. Sergiyi gezerken Abdülmecid’in Pierre Loti’ye gönderdiği, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup da görülebilir.Büyük bölümü Türkiye’ye ayrılan sergi, Japonya’dan Polinezya’ya kadar uzanan yolculuklardan örnekler ortaya koyuyor. Sergide yer alan tüm desen ve resimlerle ilgili ayrıntıları, İstanbul Ticaret Odası’nın katkılarıyla basılan Ressam Pierre Loti adlı albümde bulabilirsiniz. Sergi, 21 Haziran’a kadar, pazar günleri hariç her gün, 10.30–18.00 saatleri arasında gezilebilir.1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı oldu ve ilerleyen yıllarda da terfi ederek albaylığa kadar yükseldi. Ortadoğu ve Uzakdoğu'da bulundu. Bir deniz subayı olarak pek çok yer gezerek romanlarında konu edindiği yabancı kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu. Bu yolculuklarında edindiği deneyimlerini ve gözlemlerini daha sonra eserlerine yansıttı.1879’da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye’sinden kesitler veren Aziyade’nin yayımlanmasının ardından, 1886’da İzlanda Balıkçısı’nı yayımladı. Kendini edebiyat çevresine kabul ettiren Pierre Loti, daha sonraki yıllarda her yıl bir kitap yayımladı. Loti’nin kitapları geniş kitlelerce okundu.İzlenimci bir yazar olan Pierre Loti, eserlerinde yalın bir dil kullandı. Edebiyattaki bu izlenimciliği kişiliğini de derinden etkiledi. Derin bir umutsuzluğu dile getiren yapıtlarında aşkın yanı sıra ölüm duygusu da geniş yer alıyordu. Bütün bu umutsuzlukla, içinde duyduğu insanlığa karşı şefkat ve acıma duygusunu yapıtlarına yansıttı.İstanbul’da bulunduğu yıllarda Eyüp’te yaşayan Pierre Loti, meraklı bir gezgindi. O kalemi güçlü bir edebiyatçı, fırçası kıvrak bir ressam, gönlü dostlarına açık bir hümanistti. Onun tüm bu yönlerini ortaya çıkaran ve bugüne ulaşmayı başaran 600 deseni var.Pierre Loti,10 Haziran 1923’de Fransa'nın Basque bölgesindeki Hendaye’de öldü.Yazı: Aylin Özenateş, Fotoğraf: Mahmut Engintepe - MİHA