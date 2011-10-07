-Pierini: Schengen başvuru merkezleri kurulacak MERSİN (A.A) - 07.10.2011 - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, AB'ye üye 15 ülkenin büyükelçileri ile müsteşarlarından oluşan heyet, Türkiye ziyaretleri çerçevesinde geldikleri Mersin'de temaslarda bulundu. AB ülkelerinin 1 yıl boyunca 740 bin Türk vatandaşına vize verdiğini belirten Pierini, ''Geçen yılın ikinci yarısından bu yana vize politikası konusunda bir takım gelişmeler oldu. AB'de vize kanunu ve vize komitemiz var. Schengen protokolümüz var. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda önümüzdeki haftadan itibaren önemli adımlar atılacak'' dedi. -Çukurova bölgesine Schengen başvuru merkezi- İlk adım olarak tüm Schengen vizesini kapsayan ülkelerin ortak belge istemesi konusunda çalışacaklarını anlatan Pierini, şunları kaydetti: ''Bu çalışma öğrenciler, akademisyenler ve işadamlarını da kapsayan 6 gruba yönelik olacak. Böylece Schengen ülkeleri arasındaki farklı uygulamalar ortadan kalkacak. İkinci aşamada, Schengen ülkelerinin konsolosluklarıyla birlikte çoklu vize verilmesi ile ilgili ortak çalışma yapacağız. Üçüncü aşamada ise Türkiye'nin belirli yerlerinde ortak Schengen başvuru merkezleri kurulması için çalışacağız. Bunun için Türkiye'de fizibilite araştırması yapıyoruz, nerelere kurabiliriz bu ortak merkezleri diye. İçlerinden birisi de Çukurova bölgesi.''